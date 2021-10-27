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İbrahim Tatlıses'in hiç görülmemiş görüntüleri İdo Tatlıses'in Kehanet klibinde ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, yeni şarkısı 'Kehanet'in klibinde, yıllardır İmparator lakaplı babasının ve annesi Derya Tuna'nın bugüne dek hiç yayınlanmamış görüntülerine yer verdi. İdo'nun son klibindeki İbrahim Tatlıses detayı hem ünlü şarkıcıyı hem de sevenlerini duygulandırdı.

Yasemin Şefkatli ile geçtiğimiz günlerde evlenen İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in yeni şarkısı Kehanet'in klibindeki detaylar dikkat çekti. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan İdo Tatlıses'in kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Kehanet şarkısının klibi büyük ilgi topladı.

Keyifli klipte İdo Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'e saygı duruşunda bulundu. 

Ardından annesi Derya Tuna'nın da olduğu çocukluk yıllarındaki doğum günü görüntülerini de ekledi.

'Ağlattın bizi'

Sosyal medyada bir anda yayılan şarkının klibi, sevenlerinden tam not aldı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı İdo'nun babasına vefalı bir duruş sergilediği yönünde yorum yaparken, İbrahim Tatlıses hayranları da 'Ağlattın bizi' yorumunda bulundu.

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