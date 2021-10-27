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DÜNYA

Kendi sütünden tereyağı yapıp kocasına yedirdi! Eşi bakın kaç puan verdi

Bir TikTok kullanıcısının eşinin ekmeğe sürmesi için kendi sütünden tereyağı yapması gündem oldu.

Laura Hall isimli kullanıcının, "En büyük başarım" başlıklı paylaşımında kameraya yaptığı tereyağını gösterdiği görülüyor.  Videoda Hall'un tereyağını poşete koyarken, "Başardım. Anne sütümden tereyağı yaptım. Bu benim yağım!" dedi. Hall, önceki videolarında yağı nasıl yaptığını da detaylandırdı.  Bir başka videoda Hall'un eşi, denediği tereyağına "10 üzerinden 5 puan" verdi.

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