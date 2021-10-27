Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın yeni aşkı İlayda Şeker çıktı! Olay video!

Survivior 2021 Şampiyonu Milli Güreşçi İsmail Balaban'ın yeni aşkı aynı yarışmadan İlayda Şeker olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyadan, arabada çektikleri bir videoyla aşklarını ilan eden ikiliye en çok gelen yorum ise 'İsmail Balaban'ın nişanlısını da istemeyen 'Bizim ailemize uygun değil' diyen annesinin bu işe ne diyeceği' yönünde oldu...

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ve aynı sene yarışan İlayda Şeker sonunda aşklarını ilan etti. Annesinin "Yılan" dediği nişanlısından ayrılan Balaban, yeni aşkı Şeker ile el ele video çekti. Arabada yol alırken İlayda Şeker'in çektiği anlaşılan videoda, İsmail Balaban'ın İlayda'nın elini öptüğü anlar dikkat çekti. Sosyal medyada en çok konuşulan ve merak edilen ise 'İsmail'in annesinin bu işe ne dediği' yönünde...

Yarışmadan sonra uzun süre Antalya'ya dönmeyerek yarışmacı arkadaşlarıyla vakit geçiren, partilere katılan , yarışmanın stresini atan İsmail Balaban en sonunda gönlünü yarışmacı arkadaşı İlayda Şekere kaptırdı.

"Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum"

Yarışma sırasında Gamze Atakan ile nişanlı olan Balaban annesinin, "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum. Tam bir yılan. Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada" sözlerinden sonra ilişkisini sonlandırdı.