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Şanlıurfa'dan dehşete düşüren görüntüler! Çırağı hortumla döven usta gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı

 ŞANLIURFA’da işten çıkmak isteyen çırağı hortumla dövdüğü iddia edilen usta, polis tarafından gözaltına alındı.

Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda iddiaya göre M.D. isimli usta, işten çıkmak isteyen çocuk yaştaki çırağı hortumla dövdü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.D. isimli şahsı gözaltına aldı.

Görüntülerde elinde hortum bulunan M.D.’nin ismi açıklanmayan çocuk yaştaki çırağı dövdüğü, çırağı ise "Usta vurma, ben çalışmıyorum" dediği duyuluyor.

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