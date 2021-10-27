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MEDYA

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 7. bölüm fragmanı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 28 Ekim 2021 Perşembe akşamı TRT 1'de...

Midilli'den çıkan dört kardeşin tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor.

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