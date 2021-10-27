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DÜNYA

İngiltere'de İçişleri Bakanlığı binasına tırmandılar! Türk eylemci konuştu: Tırmanmamızın sebebi...

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da 4 iklim aktivisti İçişleri Bakanlığı binasına tırmanarak iklim değişikliğini protesto etti.

İngiltere’nin başkenti Londra’da 4 iklim aktivisti, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansına günler kala İçişleri Bakanlığı binasına tırmanarak iklim değişikliğini protesto etti. Sabah saatlerinde başlayan eylem akşam saatlerinde olaysız şekilde sona ererken, 4 aktivist polis tarafından gözaltına alındı. Eylemcilerden Türk kökenli 26 yaşındaki Baran Ö. yaptığı açıklamada, İngiltere'nin 1.5 milyar pound destek verdiği kuruluşlara tepki olarak eylem gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Baran Ö. “Bugün 4 arkadaş İngiltere İçişleri binasına tırmandık. Aynı zaman da bu bina çevre, gıda ve kırsal işler departmanına da ev sahipliği yapıyor. Bugün buraya tırmanmamızın asıl sebebi ise İngiltere hükümeti, vergilerimizi kullanarak farklı kurumlara 1.5 milyar poundluk yardımlar yapıyor. Yardım yapılan bu kuruluşların bulunduğu sektörler ise gezegenimizi yok ediyor'' dedi.

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