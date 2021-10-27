Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun yeni sevgilisi Kanal D Merve Dinçkol çıktı

Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu'nun gerçek sevgilisi ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun Kanal D’nin hafta sonu haberlerini sunan Merve Dinçkol ile birlikte olduğu öğrenildi. İkili birlikte bir kafede sohbet ederken objektiflere yakalandı.

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Sedat karakteriyle adından söz ettiren Feyyaz Şerifoğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Snob Magazin'de yer alan habere göre; Şerifoğlu'nun Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Merve Dinçkol ile birliktelik yaşadığı öğrenildi. Şerifoğlu ve Dinçkol, Rumelihisarı'nda bir mekan çıkışı böyle görüntülendi.