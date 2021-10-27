BIST 1.508
DOLAR 9,54
EURO 11,08
ALTIN 546,50
MAGAZİN

Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun yeni sevgilisi Kanal D Merve Dinçkol çıktı

Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu'nun gerçek sevgilisi ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun Kanal D’nin hafta sonu haberlerini sunan Merve Dinçkol ile birlikte olduğu öğrenildi. İkili birlikte bir kafede sohbet ederken objektiflere yakalandı.

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Sedat karakteriyle adından söz ettiren Feyyaz Şerifoğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Snob Magazin'de yer alan habere göre; Şerifoğlu'nun Kanal D Haber Hafta Sonu sunucusu Merve Dinçkol ile birliktelik yaşadığı öğrenildi. Şerifoğlu ve Dinçkol, Rumelihisarı'nda bir mekan çıkışı böyle görüntülendi. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya'da düğün savaş yerine döndü! Yüzlerce polis geldi: Berbat oldu
Antalya'da düğün savaş yerine döndü! Yüzlerce polis geldi: Berbat oldu
Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın yeni aşkı İlayda Şeker çıktı! Olay video!
Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın yeni aşkı İlayda Şeker çıktı! Olay video!
Şanlıurfa'dan dehşete düşüren görüntüler! Çırağı hortumla döven usta gözaltına alındı
Şanlıurfa'dan dehşete düşüren görüntüler! Çırağı hortumla döven usta gözaltına alındı
Yargı 7. bölüm fragmanı
Yargı 7. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 7. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 7. bölüm fragmanı
HDP'li Pervin Buldan'dan tezkereye evet oyu
HDP'li Pervin Buldan'dan tezkereye evet oyu
İstanbul'da böylesi görülmedi! Hırsızın yaptıklarını görünce şaştı kaldı
İstanbul'da böylesi görülmedi! Hırsızın yaptıklarını görünce şaştı kaldı
Ordu'da kepçelerin arasında drift pahalıya patladı! Bakın ne kadar ceza yedi
Ordu'da kepçelerin arasında drift pahalıya patladı! Bakın ne kadar ceza yedi
'Arkasında durmaya hazırım' deyip Tanju Özcan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdi: Bunun sonu gelmez
'Arkasında durmaya hazırım' deyip Tanju Özcan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdi: Bunun sonu gelmez
Star Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak: '2023 seçimleri silahsız 15 Temmuz olacak'
Star Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak: '2023 seçimleri silahsız 15 Temmuz olacak'