Kıvanç Tatlıtuğ'u bu halde gören şaştı kaldı! Galatasaray taraftarlarını coşturdu

Galatasaraylılığıyla bilinen ünlü oyuncu ve model Kıvanç Tatlıtuğ’un Beşiktaş – Galatasaray derbisindeki görüntüleri ortaya çıktı.

Önceki gün oynanan ve 2-1 biten Beşiktaş – Galatasaray derbisinden sonra ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı. Galatasaraylılığıyla bilinen ünlü oyuncu ve model Kıvanç Tatlıtuğ’un da maçı izleyenler arasında olduğu anlaşıldı. Tatlıtuğ’un maçtan sonra Galatasaraylı taraftarlarla tezahürat yaptığı da görüldü. Bu görüntüler sosyal medyada taraftarlar arasında büyük beğeni topladı.