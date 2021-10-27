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POLİTİKA

Meral Akşener'den Erdoğan'a kara para tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, Erdoğan'a "Çamaşır suyu reklamı değil AK Parti iktidarı" diyerek seslendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Türkiye'nin gri listeye alındığına değinen Akşener, şunları söyledi:

Bu listeye eğer ülkenizde yoğun miktarda para aklanıyor, terörist gruplar ülkenizden finansman sağlıyor ve siz hiçbir mücadele sergilemiyorsanız giriyorsunuz. Türkiye'nin düşürüldüğü duruma bakar mısınız? Bu rezillik karşısında iktidar ne yaptı dersiniz? Hep bir ağızdan 'dış güçler' demeye başladılar.

Ülkemizi bu haksızlığa uğratanın da iktidarın bizzat kendisi olduğunu biliyoruz. Türkiye'de gerçekten para aklanıyor mu? Evet maalesef aklanıyor hem de bizzat devlet eliyle aklanıyor. Bu ucube sistemde iktidar diyor ki, 'Uyuşturucu mu satıyorsun? Getir paranı. Türkiye'den para mı kaçırdın? Getir paranı. Yüzde 1 komisyonla paranı da seni de aklıyorum' diyor. Çamaşır suyu reklamı değil AK Parti iktidarı. "Mintax’la canım Mintax'la"

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