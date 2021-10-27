Ukrayna ilk kez Bayraktar TB2'yi kullandı Rusya'dan dikkat çeken açıklama geldi

UKRAYNA Silahlı Kuvvetleri, Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü Bayraktar TB2 SİHA ile vurma görüntülerini paylaştı. Kremlin Sözcüsü Peskov, Kiev'e bu gibi silahlar tedarik edilmesinin ülkenin güneydoğusundaki durumu kötüleştirebileceği şeklindeki endişeleri haklı çıkardığını söyledi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Facebook hesabından yapılan açıklamada Rusya yanlısı ayrılıkçıların obüsler kullanarak ateşkes ihlali yaptığı ve bunun sonucunda bir Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı belirtildi.

AGİT Özel misyonu kanalıyla konuya ilişkin nota gönderilmesine rağmen sonuç alınamadığı aktarılan açıklamada ayrılıkçıları ateşkese zorlamak için Bayraktar TB2 SİHA'nın ilk kez kullanıldığı ifade edildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait SİHA'nın temas hattını geçmediği ve güdümlü füze kullanarak ayrılıkçılara ait bir obüsü yok ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusunda yer alan ihtilaflı Donbass bölgesindeki saldırılarında Türkiye üretimi 'Bayraktar TB2' insansız hava araçlarını (İHA) kullanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

"Endişelerimiz doğrulanmış oldu"

Peskov, düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya "Türkiye ile gerçekten de özel, iyi ilişkilerimiz var. Fakat bu durumda maalesef, bu gibi silahların Ukrayna ordusuna tedarik edilmesinin, (Donbass) temas hattındaki durumun istikrarsızlaşmasına neden olabileceği yönündeki endişelerimiz doğrulanmış oldu" yanıtını verdi.

"Görüyoruz ki böyle silahlar, askerlerin eline geçince, potansiyel olarak Ukrayna’nın bu bölgesinde kullanılabilirler" diyen Peskov, "Bu da sadece istikrarsızlaşmaya neden olur ve asla Ukrayna içindeki bu sorunun çözülmesini sağlamaz" ifadelerini kullandı.