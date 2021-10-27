İzzet Yıldızhan'dan çocuklarıyla ilgili olay çıkış: Kızlarım flört edemez, eş seçemez!

TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programına konuk olan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan çocuklarıyla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaptı. Yıldızhan, "Kızlarımın eş seçme şansı yok, flörte karşıyım" deyince sosyal medya tarafından topa tutuldu.

TV8 2. Sayfa programına konuk olan ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, çocuklarına verdiği değeri anlatırken kullandığı bir cümleden sonra sosyal medyada yerden yere vuruldu. Günümüzde gençlerin sık flört ettiğini ve bunu yanlış bulduğunu ifade eden İzzet Yıldızhan, kızlarının flört etmesine asla müsade etmediğini, eş seçimini kendilerinin yapmasına karşı olduğunu söyledi.

3 ayrı kadından 9 çocuğu var

3 ayrı kadından 9 çocuğu olduğu için zaman zaman eleştirilerin hedefi olan İzzet Yıldızhan, kendisini bu nedenle eleştirenlere "Beni eleştirenlerin çoğu feminist" dediği için magazin gündeminde bir dönem çok konuşulan İzzet Yıldızhan gündeme bomba gibi düşen bir açıklamaya daha imza attı.

Çocuklarına düşkünlüğünü ve onlara verdiği değeri her fırsatta dile getiren Yıldızhan, kızlarının "İşte benim sevgilim" demesi gibi bir durum olamayacağını belirtti.