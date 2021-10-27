BIST 1.512
DOLAR 9,48
EURO 11,04
ALTIN 546,63
MAGAZİN

İzzet Yıldızhan'dan çocuklarıyla ilgili olay çıkış: Kızlarım flört edemez, eş seçemez!

TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programına konuk olan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan çocuklarıyla ilgili gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yaptı. Yıldızhan, "Kızlarımın eş seçme şansı yok, flörte karşıyım" deyince sosyal medya tarafından topa tutuldu.

TV8 2. Sayfa programına konuk olan ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, çocuklarına verdiği değeri anlatırken kullandığı bir cümleden sonra sosyal medyada yerden yere vuruldu. Günümüzde gençlerin sık flört ettiğini ve bunu yanlış bulduğunu ifade eden İzzet Yıldızhan, kızlarının flört etmesine asla müsade etmediğini, eş seçimini kendilerinin yapmasına karşı olduğunu söyledi.

3 ayrı kadından 9 çocuğu var

3 ayrı kadından 9 çocuğu olduğu için zaman zaman eleştirilerin hedefi olan İzzet Yıldızhan, kendisini bu nedenle eleştirenlere "Beni eleştirenlerin çoğu feminist" dediği için magazin gündeminde bir dönem çok konuşulan İzzet Yıldızhan gündeme bomba gibi düşen bir açıklamaya daha imza attı. 

Çocuklarına düşkünlüğünü ve onlara verdiği değeri her fırsatta dile getiren Yıldızhan, kızlarının "İşte benim sevgilim" demesi gibi bir durum olamayacağını belirtti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ukrayna ilk kez Bayraktar TB2'yi kullandı Rusya'dan dikkat çeken açıklama geldi
Ukrayna ilk kez Bayraktar TB2'yi kullandı Rusya'dan dikkat çeken açıklama geldi
Sultangazi'de dehşet! Ekspertiz raporu için aracını getirdiği iş yeri sahibiyle çalışanını bıçakladı
Sultangazi'de dehşet! Ekspertiz raporu için aracını getirdiği iş yeri sahibiyle çalışanını bıçakladı
Kendi sütünden tereyağı yapıp kocasına yedirdi! Eşi bakın kaç puan verdi
Kendi sütünden tereyağı yapıp kocasına yedirdi! Eşi bakın kaç puan verdi
İstanbul'da erkek arkadaşını herkesin içinde tokatladı! Kıskançlık krizi
İstanbul'da erkek arkadaşını herkesin içinde tokatladı! Kıskançlık krizi
İngiltere'de İçişleri Bakanlığı binasına tırmandılar! Türk eylemci konuştu: Tırmanmamızın sebebi...
İngiltere'de İçişleri Bakanlığı binasına tırmandılar! Türk eylemci konuştu: Tırmanmamızın sebebi...
10 ay sonra kabus geri döndü! Ardahan'da karga istilası başladı kış çok fena geçecek
10 ay sonra kabus geri döndü! Ardahan'da karga istilası başladı kış çok fena geçecek
Kıvanç Tatlıtuğ'u bu halde gören şaştı kaldı! Galatasaray taraftarlarını coşturdu
Kıvanç Tatlıtuğ'u bu halde gören şaştı kaldı! Galatasaray taraftarlarını coşturdu
Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun yeni sevgilisi Kanal D Merve Dinçkol çıktı
Camdaki Kız'ın Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu'nun yeni sevgilisi Kanal D Merve Dinçkol çıktı
Antalya'da düğün savaş yerine döndü! Yüzlerce polis geldi: Berbat oldu
Antalya'da düğün savaş yerine döndü! Yüzlerce polis geldi: Berbat oldu
Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın yeni aşkı İlayda Şeker çıktı! Olay video!
Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın yeni aşkı İlayda Şeker çıktı! Olay video!