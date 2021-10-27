Fren yerine gaza bastı işyeri sahibi son anda kurtuldu

Arnavutköy'de ilaç almak için eczaneye gelen bir kişi, aracını durdurmak istediğinde fren yerine gaza basınca dükkanın duvar ve camına çarptı. Çarpmanın etkisiyle cam kırılırken o esnada eczaneye girmek isteyen eczane işletmecisi kazadan son anda kurtuldu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Arnavutköy Ömerli Mahallesi’nde bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi eczaneye gelip ilaç almak istedi. Eczanenin önünde bulunan açık otoparka aracını park etmeye çalışan kişi, fren yerine gaza basınca dükkanın duvarına ve camına çarptı. Çarpmanın etkisiyle eczane dışında hasar oluşurken, dükkana girmek üzere olan eczane işletmecisi Şenay Avşar, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

O anları anlatan Şenay Avşar, “Sabah eczaneyi açmak için geldim. Araçtan çantamı almak için eğildim kumandaya basıyordum o sırada sürekli gelen bir hastamızdı. Adımımı atmamla onun hızlandığını hissettim ve kendimi geriye attım sonra olay oldu. İkimiz de şoktaydık bayağı bir arabada oturdu. Muhtemelen fren yerine gaza bastığını düşünüyorum. Yaralanan olmadı sadece hasar var” dedi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde park alanına yanaşmaya çalışan sürücünün bir anda hızlanarak, dükkanının camına çarptığı görülüyor. Kazanın o sırada aracından inen eczacının önünde meydana geldiği görülüyor.