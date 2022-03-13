İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan "belediye yine ortada yok" diyen Yiğit Bulut'a cevap!

Cumhurbaşkanı Başdanışman Yiğit Bulut, TEM Otoyolu’nda mahsur kalan araçları paylaşarak bu durumdan İBB'yi sorumlu tuttu. İBB Sözcüsü Murat Ongun, Karayolları'nın yanıtını alıntılayarak, "Dolar 3 lira olursa yüzüme tükürün' diyen kişi Ulaştırma Bakanlığı’nı eleştirmişti, bakanlığımız cevabını verdi" paylaşımını yaptı.

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İstanbul'un karla mücadelesi sürüyor. Zaman zaman şiddetini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Cumhurbaşkanı Başdanışman Yiğit Bulut da yolda mahsur kalan araçları paylaşarak "İstanbul felaketi yaşıyor! Vatandaş perişan Belediye yine ortada yok." dedi. Bulut'a cevap İBB Sözcüsü'nden geldi.

Yiğit Bulut paylaşımında, "İstanbul felaketi yaşıyor! Vatandaş perişan Belediye yine ortada yok. Sokakta kalanlar, hastaneye gidemeyen hastalar 'başkan hangi büyükelçi ile yemekte' diye bağırıyor! Hastalar hastaneye varamıyor!! Bu resim ana bir yol! Ekrem İmamoğlu vatandaş için artık bir güvenlik sorunu!!" ifadesini kullandı.

İBB Sözcüsü Ongun Bulut'a, "Dolar 3 lira olursa yüzüme tükürün' diyen kişi Ulaştırma Bakanlığı’nı eleştirmişti.Bakanlığımız cevabını verdi." yanıtını verdi.