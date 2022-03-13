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Kütahya hava durumu kar duracak mı 5 günlük haritalı rapor

Kütahya hava durumu kar duracak mı 5 günlük haritalı rapor

Kütahya hava durumu için meteorolojinin günler önceki yoğun kar yağışı uyarısı tuttu ve Kütahya'da kar yağışı 2 gündür etkili oluyor. Bugün kar yağışı öğleden sonra etkisini kaybedecek fakat sıcaklıklar eksi değerlerde hissedilecek, don olaylarına aman dikkat! Peki Kütahya'da 5 günlük haritalı hava durumu raporu nasıl olacak?

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KÜTAHYA hava durumu için meteorolojinin günler önceki kar yağışı tahmini tuttu ve Kütahya'da kar yağışı 2 gündür etkili bir şekilde yağıyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 cm bulduğu Kütahya'da kar yağışı bugün öğleden sonra etkisini kaybedecek, fakat sıcaklık değerleri bir süre daha eksi değerlerde seyredecek. Haritalı 5 günlük Kütahya hava durumu tahminlerine göre bugün en yüksek sıcaklık 0 derece olacak. 

Kütahya'da 5 günlük haritalı tahmin...

Bugün hava nasıl olacak: 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Zonguldak Bolu ve Düzce hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Ordu, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı 4 derece artıyor: Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyinde bu akşam saatlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bu illere kuvvetli kar yağışı uyarısı: Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Ordu, Bingöl, Muş, Bitlis, ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın bu akşam saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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