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Tren raydan çıktı! 61 kişi ölü onlarca yaralı var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tren raydan çıktı! 61 kişi ölü onlarca yaralı var

 KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen tren kazasında 61 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi de yaralandı.

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Lomani eyaletindeki Mwene-Ditu şehrinden Lubumbashi'ye gitmekte olan tren raydan çıkarak kaza yaptı.

Ulusal Kongo Demiryolları Derneği'nin (SNCC) Altyapı Direktörü Marc Manyonga Ndambo, "Meydana gelen tren kazasında şuanda 61 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı" dedi.

Meydana gelen kazada kurtarma çalışmalarının ardından yetkililer, yaralıların hastanelere kaldırıldığını bildirirken, Ulusal Demiryolu Şirketi (SNCC) yetkilileri ise yolcuların yük trenine yasadışı bir şekilde bindiğini belirtti.

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