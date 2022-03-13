Dikkat çeken iddia! Ukrayna lideri Zelenski telefonla aradı: Kırım'ı Rus toprağı olarak tanıyoruz

Rusya-Kırım-Türkiye Vakfı kurucusu ve Başkanı Yazdan Kaya, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoku'yu arayarak, Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımayı önerdiğini öne sürdü.

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Rusya'nın Ukrayna işgali 18. gününe girerken, bir yandan da taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerde karşılıklı ültimatomlar yerine somut konuların konuşulmaya başlandığını belirttiği açıklaması dakikalar önce ajanslara düştü.

Bu açıklamanın ardındaki ayrıntıyı ise Rusya-Kırım-Türkiye Vakfı kurucusu ve Başkanı Yazdan Kaya, Odatv'ye açıkladı: "Ukrayna Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımayı önerdi."

Telefonla aradı

Yazdan Kaya, Rusya kaynaklarına dayanarak bu bilgiye ulaştığını belirterek Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin Türkiye saati ile 18:00 sıralarında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoku'yu arayarak bu teklifi yaptığını öne sürdü.

Ukrayna'nın uzlaşma aradığını ve Kiev'in kuşatılmasının önüne geçmek için Rusya'ya bu teklif ile gittiklerini belirten Yazdan Kaya, "Rusya için Kırım konusunun çok önceden kapandığını bizzat biliyorum. Bu uzlaşma yönünde önemli bir adım olmakla birlikte savaşın bitmeyeceği kanaatindeyim" dedi.

Yazdan Kaya sözlerine şöyle devam etti:

"Zelenskiy, artık batının tuzağına düşmek yerine; Kiev'i Kırım'a tercih etti. Hattızatında bu durum aslında malumun ilamıydı. Zira şunu anladı ki: El atına binen tez iner. Şimdi barış müzakerelerin de aslında elinden çoktan çıkan bir hükümranlık bölgesini şimdi masaya sürüyor!"

FETÖ benzetmesi

Kırım'ın şu anki halinden memnun olmayan "Kırım Tatar Meclisi" gibi yapıları FETÖ'ye benzeten Yazdan Kaya, "Bir şekilde Fetönün Siyasi devresi olan mezkur grup. Tarihsel dönem arkadaşlıklarını Ukrayna da beraber faaliyet göstererek taçlandırmışlardır. Şu an Ukrayna'dan Kırım'daki şiddet temelli hareketleri destekleyenler ya da bunu ajite edenlerde aynı yapılardır. Kendi hegemonyaları için yıllarca istismar ettikleri bölge halkını ve soydaşlarımızı, şimdi de bu amaçla farklı biçimde mağdur kisvesiyle aldatmaya cidal ediyorlar" dedi.

Kırım'ın jeostratejik öneminden ötürü batı tarafından uluslararası hukuku işlerine geldiği açıdan değerlendirdiklerini belirten Yazdan Kaya, "Egemenlerin işlerine gelince kabul edip işlerine gelince yok saydıkları uluslarası hukukun temel değerlerinin yadsınmasında ve Kırım'la ilgili gelişmelerin dünyaya yanlış yansıtılmasının arkasında bölgenin jeostratejik önemi yatıyor. Hepimizin bildiği uluslararası emperyal aktörlerin, Kırım'ın Rusya Federasyonuna bağlanmasından duydukları rahatsızlığın temel nedeni; Yaşanan siyasal ve idari değişme değil, daha farklı bir şeydir. İşin öznesinde. Kırım yeni dünyanın ticaretine belki de başkentlik yapacak olması yer alıyor. Uzak Asya ve aynı zamanda Rusya'nın dünyaya açılan ticaret kapısı. Kırım aslında Chicago-Hamburg hattının alternatiftir. Yani hep bahsedilen konu vardır ya yeni ticaret güzergahı ya da çağdaş ipek yolu. İşte onun ana terminalidir Kırım." ifadesini kullandı.