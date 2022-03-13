Mehmet Akif Ersoy'dan Ukrayna askeri kamuflajını giyen Nagehan Alçı'ya tepki

Üzerine giydiği Ukrayna ordusu askeri kamuflajıyla eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile röportaj yapan ve o kareleri paylaşan Nagehan Alçı'ya bir tepki de aynı televizyonda çalıştığı Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy'dan geldi.

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HaberTürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, isim vermeden Alçı’ya “Gazetecilik madem müsaade ediyor(!)arkadaşlarımızı da zamanında Irak kamuflajı veya Filistin bayrağıyla görmek isterdik” diye seslendi.

Ersoy sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“İnsan şimdi Grup Yorum’dan, bağımsızlık mücadelesi veren Ukrayna halkı için de “Defol Rusya!” şarkısı bekliyor. “Felluce” kıvamında bir “Kiev” marşı da olur. Gazetecilik madem müsaade ediyor(!)arkadaşlarımızı da zamanında Irak kamuflajı veya Filistin bayrağıyla görmek isterdik.”

Nagehan Alçı’nın başka bir ülke askerinin kamuflajını giyerek pozlar vermesi gazetecilik etiği açısından eleştirilere neden olmuştu.