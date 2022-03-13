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'Mood Dergisi 9. Yılın Enleri Ödülleri' dağıtıldı

'Mood Dergisi 9. Yılın Enleri Ödülleri' dağıtıldı

Mood Dergisi’nin İmtiyaz Sahibi Burak Akan organizasyonluğundan düzenlenen gecenin sunuculuğunu ekranların karizmatik sunucusu Gökay Kalaycıoğlu’nun üstlendiği “9. Mood Ödülleri Töreni” geçtiğimiz akşam Gayrettepe Dedeman Otel’de sahiplerini buldu

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Gecede Magazinkolik.com'un Kurucu Sahibi Nurcan Sabur Meslek Onur ödülünü aldı. Rahatsızlığı nedeniyle geceye kayılamayan Müjdat Gezen ve aynı oyunda rol aldığı kızı Elif Gezen’in de ödülünü sanatçılara iletmek üzere havaya kaldırdı

Enbe Orkestrasının kurucusu Behzat Gerçeker, Film-San Vakfı Başkanı Engin Çağlar, sinema ve dizi oyuncusu Aydan Şener, Sinema ve Tiyatro oyuncusu Levent Özçelik, Türk Müziği sanatçısı Umut Akyürek, haber sunucusu Gökhan Taşkın , sanatçı Zehra Gülüç, fenomen şef CZN Burak, fantazi müziğin sevilen ismi Cansever sinema oyuncusu İlyas Salman, manken Ebru Destan, Haberler.com CEO’su Av. Bedia Serra Teymur,  Cine5tv Magazin’in Sahibi Fethi Demirkol, sunucu Zahide Yetiş ödüle layık görülen isimler arasındaydı. 


Magazinkolik.com'un haberine göre geceye Oda Tiyatrosu’nun sahibi Kaan Erkam (Rahatsızlığı olduğu için törene katılamayan Ali Poyrazoğlu’nun ödülünü vekaleten  aldı) manken-şarkıcı Nilay Dorsa, dizi ve sinema oyuncusu Erol Taşcı, Instagram fenomeni, Gülseren Küçükkaya ve manken Nurbanu Gündüz onur konuğu olarak katıldılar.

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