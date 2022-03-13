İstanbul'da yarın okullar tatil mi 14 Mart kar tatili valilik açıklaması

İSTANBUL'da yarın yani 14 Mart Pazartesi okullar tatil mi sorusu öğrencilerin gündeminde. 4 gündür etkili olan kar yağışı İstanbul'u esir aldı ve perşembe gününden itibaren okullar 4 gün tatil oldu. Peki son 35 yılın etkili olduğu İstanbul'da okullar yarın tatil olacak mı, 14 Mart İstanbul kar tatili için haberi için gözler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın son dakika açıklamasında.

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İSTANBUL'da yarın yani 14 Mart Pazartesi günü okullar tatil mi araştırması öğrencilerin gündeminde. Son 35 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul 4 gündür kara teslim oldu. Olumsuzluklar yaşanmaması için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya okulları perşembe gününden itibaren tatil edildiğini açıkladı. Haftasonu ile birlikte kar tatili 4 gün oldu. Gece etkili olan kar yağışı bugün İstanbul'u terk ediyor, sıcaklıklar birkaç derece artıyor. Peki yarın İstanbul'da okullar tatil olur mu, 14 Mart İstanbul kar tatili son dakika açıklaması için gözler valiliğe Ali Yerlikaya'ya çevrildi. Tatil haberinin akşam saatlerinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Yarın okullar tatil mi: İstanbul Valiliği 14 Mart Pazartesi günü için henüz bir tatil kararı açıklanması bulunmadı. Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği pazar akşamına kadar valilik tarafından yapılacak açıklamayla belli olacak. Ancak bu kararda pazartesi günü yaşanacak hava durumu etkili olacak.

Pazartesi günü İstanbul'da hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışının Pazar günü saat 15.00'e kadar devam etmesi bekleniyor. Pazartesi günü ise yağışın bir süre daha gerçekleşeceği öngörülüyor.