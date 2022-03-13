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Ceset şoku! Ayaklarının altında bakın ne bulundu

Ceset şoku! Ayaklarının altında bakın ne bulundu

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde arsada bir erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin ayaklarının altındaki tabanca dikkati çekti.

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 Bursa'da arsada erkek cesedi bulundu. Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi Uzunköprü Sokak'taki arsada bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hareketsiz yatan kişinin kafasından tabancayla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölen kişinin ayaklarının altındaki tabanca dikkati çekti. Polisin yaptığı incelemede cesedin Ferdi Sevim'e (39) olduğu tespit edildi.

Sevim'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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