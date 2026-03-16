İBB davasında kriz çıkaran CHP milletvekillerine yasak mı geliyor bomba talep

İSTANBUL Büyükşehir Davası’nın bugünkü duruşmasında CHP milletvekilleri yer krizi çıkarmıştı. Duruşmayı iptal eden mahkeme heyetinden flaş bir hamle geldi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyeti duruşmalara sadece tutuklular, şikayetçiler, avukatlar, basın ve sanık aile yakınlarının alınmasını istedi. Bu talep uygun bulunursa CHP milletvekilleri duruşmalara giremeyecek deniyor.

İBB Davası’nın görüldüğü İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyeti, bugünkü duruşmada yaşanan gerginlik sonucu duruşmanın yarına ertelenmesi sonrası savcılığa yazı gönderdi. Yazıda, duruşma salonlarına yalnızca tutuklular ve şikayetçiler ile avukatları, basın mensupları ve sanıkların ailelerinden bir kişinin alınması istendi.

CHP'Lİ VEKİLLERE YASAK MI VAR?
Bugün için planlanan duruşma başlamadan bitmişti. Sebebi de CHP milletvekillerinin çıkardığı 'yer' kriziydi. Heyetin talebi kabul edildiği taktirde CHP milletvekilleri ve PM üyeleri davayı duruşma salonunda izleyemeyecek deniyor.

Mahkemenin savcılığa gönderdiği müzekkere yazısı şöyle:
"Yargılamanın sağlıklı biçimde yürütülebilmesi, sanıkların savunmalarının tamamlanabilmesi ve yargılama faaliyetlerinin usul kurallarına uygun biçimde devam ettirilebilmesi için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa, CMK ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sanıkların savunma hakları da gözetilerek, duruşma düzenine uygun bir şekilde yargılama yapılması amacıyla 1. Celsesinin 6. oturumuna sanıklar ile vekalet ilişkisi bulunan müdafileri, müştekiler ve müşteki vekilleri ile yargılamayı takip etmek isteyen basın mensupları (daha önce belirtilen kapsama uygun şekilde) ve tutuklu sanıkların 1. veya 2. derece yakınlarından biri ile devam edilmesi ve sayılan kişiler dışındaki kişilerin salona alınmaması hususunda gerekli tedbirlerin alınması hususlarında, Gereği rica olunur."

