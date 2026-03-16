Bakan Uraloğlu duyurdu: Bayramda trenlere ek sefer

Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı süresince demiryolu ulaşımında yolcu talebini karşılamak amacıyla ek kapasite sağlanacağını açıkladı.

Abone ol

Uraloğlu, bayram döneminde yüksek hızlı tren (YHT), anahat ve bölgesel trenlerde toplam 8 bin 898 kişilik ek kapasite oluşturulacağını belirtti.

Buna göre Ankara–İstanbul hattında planlanan 6 ek YHT seferi ile 2 bin 898 yolcu daha yüksek hızlı tren konforuyla seyahat edebilecek. Ayrıca anahat ve bölgesel trenlere 100 ilave vagon eklenerek 6 bin kişilik ek koltuk kapasitesi sunulacak.

Bakan Uraloğlu, demiryollarında yapılan bu düzenlemelerle bayramda artan yolcu talebine cevap vermeyi hedeflediklerini ifade ederek, demiryollarının mesafeleri kısaltmaya ve vatandaşları sevdikleriyle buluşturmaya devam ettiğini vurguladı.