Bakan Uraloğlu duyurdu: Bayramda trenlere ek sefer

Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı süresince demiryolu ulaşımında yolcu talebini karşılamak amacıyla ek kapasite sağlanacağını açıkladı.

Uraloğlu, bayram döneminde yüksek hızlı tren (YHT), anahat ve bölgesel trenlerde toplam 8 bin 898 kişilik ek kapasite oluşturulacağını belirtti.

Buna göre Ankara–İstanbul hattında planlanan 6 ek YHT seferi ile 2 bin 898 yolcu daha yüksek hızlı tren konforuyla seyahat edebilecek. Ayrıca anahat ve bölgesel trenlere 100 ilave vagon eklenerek 6 bin kişilik ek koltuk kapasitesi sunulacak.

Bakan Uraloğlu, demiryollarında yapılan bu düzenlemelerle bayramda artan yolcu talebine cevap vermeyi hedeflediklerini ifade ederek, demiryollarının mesafeleri kısaltmaya ve vatandaşları sevdikleriyle buluşturmaya devam ettiğini vurguladı.

Ertelenen İBB duruşmasında mahkeme başkanıyla kavga eden CHP'li vekil hakkında bomba iddia
Ertelenen İBB duruşmasında mahkeme başkanıyla kavga eden CHP'li vekil hakkında bomba iddia
AB'den Orta Doğu ülkelerine yaklaşık 458 milyon avro insani yardım
AB'den Orta Doğu ülkelerine yaklaşık 458 milyon avro insani yardım
TCMB Başkanı Karahan uyardı: Dikkatli olmak gerek...
TCMB Başkanı Karahan uyardı: Dikkatli olmak gerek...
NATO’dan Hürmüz Boğazı’nın güvenliğine ilişkin açıklama
NATO’dan Hürmüz Boğazı’nın güvenliğine ilişkin açıklama
MEB tarihleri duyurdu! Milyonlarca öğrenci bekliyordu
MEB tarihleri duyurdu! Milyonlarca öğrenci bekliyordu
Antalya'da esnaflar arasında silahlı kavga! 1 ölü, 2 ağır yaralı
Antalya'da esnaflar arasında silahlı kavga! 1 ölü, 2 ağır yaralı
Hırvatistan'dan Sırbistan'a hipersonic füze tepkisi
Hırvatistan'dan Sırbistan'a hipersonic füze tepkisi
Erzurum'da çatıdan üzerine kar ve buz kütleleri düşen kişi ağır yaralandı
Erzurum'da çatıdan üzerine kar ve buz kütleleri düşen kişi ağır yaralandı
Kalın bağırsak kanseri panelinde kritik uyarılar! Kolon kanseri sessiz başlıyor, geç fark ediliyor
Kalın bağırsak kanseri panelinde kritik uyarılar! Kolon kanseri sessiz başlıyor, geç fark ediliyor
Hastanede çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti
Hastanede çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin olası bir Hürmüz koalisyonuna Avrupa ülkelerinden farklı sesler yükseldi
ABD'nin olası bir Hürmüz koalisyonuna Avrupa ülkelerinden farklı sesler yükseldi
Ömer Çelik: Mescid-i Aksa’ya saldırıyı kınıyoruz
Ömer Çelik: Mescid-i Aksa’ya saldırıyı kınıyoruz