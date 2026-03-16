Galatasaray ile Novo Şirketler Grubu arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

Türk sporunun öncüsü Galatasaray, gayrimenkul ve inşaat sektörünün öncü markalarından NOVO Şirketler Grubu ile işbirliğine imza attı. Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın forma yan sponsoru NOVO Şirketler Grubu oldu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleşen imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ve NOVO Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aytuğ Dikbaşer katıldı.

İmza töreni sonrasında Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ve NOVO Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aytuğ Dikbaşer açıklamalar yaptı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara şu ifadeleri kullandı:

‘’Ailemizden biri sponsor olduğu için 1905 GSYİAD'dan tanıdığımız Aytuğ kardeşimiz ve ailesi sağ olsun erkek voleybol takımımıza destek veriyorlar. İstanbul Gençlik Spor maçında da uğurlu geldi, çok zor bir maçtı. Rakibimiz için de kritik bir maçtı. Dolayısıyla maçı da kazandık, ilk üçü de garantilemiş gibi olduk. Son 2 maçımız kaldı. Avrupa’da da Türkiye’de de Novo ile devam edeceğiz. Hepimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.’’

NOVO Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aytuğ Dikbaşer ise düzenlenen imza töreninde ‘’Türkiye’nin köklü kulüplerinden Galatasaray ile aynı vizyonda ilerlemek bizi çok mutlu ediyor. Biz NOVO olarak yalnızca projeler üreten bir marka değil; aynı zamanda sporu, gençleri ve geleceği destekleyen bir kurum olmayı önemsiyoruz. Ülkemizde son yıllarda büyük bir ivme kazanan voleybolun gelişimine katkı sağlamak ve bu heyecanın bir parçası olmak bizim için ayrı bir anlam taşıyor. İşbirliğimizin hayırlı olmasını diliyoruz. ‘’ dedi.