'Saç örme' videosu nedeniyle görevden uzaklaştırılmıştı! Eski hemşire bakın nerede ortaya çıktı
Hemşirelik yaparken sosyal medyada 'saç örme' akımına katılan İkra Hepgez, videosuna gelen tepkiler sonrası görevden uzaklaştırılmıştı. Türkiye'nin konuştuğu eski hemşire, Amedspor tribününde ortaya çıktı. Eski hemşirenin tribünde büyük sevinç yaşadığı anlar çok konuşuldu.
Suriye'de Şam rejimi ile terör örgütü YPG arasında geçtiğimiz aylarda yaşanan tansiyonun ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan videolarda YPG'li bir kadının saçlarının zorla kesildiği anlara yer verilmişti. Türkiye'de DEM Parti'nin çağrılarıyla başlatılan akımda bazı kişiler, YPG'li terörist kadına yönelik eyleme tepki göstermek amacıyla saçlarını örmeye başlarken, bu durum yetkili makamlar tarafından 'terör örgütü propagandası' yapmak olarak değerlendirildi.
Sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler arasında en çok etkileşim alanlardan biri ise Diyarbakır'da hemşire olarak görev yapan devlet memuru İkra Hepgez'e ait paylaşım oldu. epgez, saçlarını örerken paylaştığı videonun ardından Sağlık Bakanlığı tarafından idari incelemeye alınırken, yürütülen soruşturma kapsamında devlet memurluğundan atıldı.
Olayın ardından Hepgez, Amedspor- Manisa FK maçında ortaya çıktı. Tribünden maçı seyreden Hepgez'in, Amedspor'un Manisa FK'yı 2-0 mağlup etmesiyle büyük sevinç yaşadı. Hepgez'in o anları dikkat çekti.
Genç hemşirenin stadyumda olduğu hiçbir maçta Amedspor’un yenilmemesi taraftarlar arasında yeni bir batıl inanışın yayılmasına neden olurken, İkra Hepgez'in takıma uğurlu geldiği iddia edildi.