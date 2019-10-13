POLİTİKA

HDP'li Gülistan Koçyiğit'in nefret kustuğu video

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, tüm vekillerini sahaya sürdü Barış Pınarı Harekatı'nı engellemeye çalışıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna geçerek YPG'li teröristleri tek tek etkisiz hale getirmesi sonrasında HDP büyük bir paniğe kapıldı.

Kandil'den gelen talimatlarla hareket eden PKK'nın siyasi kanadı HDP, tüm vekillerini sahaya sürdü.

DEVLETİN MAAŞLI VEKİLİNE BAK
Barış Pınarı Harekatı'na karşı eylemler düzenleyen vekillerden biri de Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit oldu.

Polis ekipleriyle tartışmaya giren Koçyiğit, Barış Pınarı Harekatı'nda masum insanların öldüğü yalanını söyledi. Ensonhaber.com

Harekatı, operasyon olarak niteleyen polise bağırmaya başlayan HDP'li Koçyiğit, tüm nefretiyle defalarca "operasyon değil savaş" diye bağırdı.

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