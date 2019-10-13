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Acun Ilıcalı ölümden döndü

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kaza geçirdi. Ilıcalı'nın yara almadan kurtulduğu kazada lüks araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde O-6 otobanında yaşandı. Tv8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın kullandığı lüks otomobil O-6 otoyolunda lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarptı. Kaza sırasında aracın hava yastıklarının açılmasıyla Ilıcalı yara almadı. Kazada lüks araç ise kullanılamaz hale geldi. Kazanın ardından Ilıcalı'ya "geçmiş olsun" mesajları yağdı. Ilıcalı ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir trafik kazası geçirdim. Sağlık durumum çok iyi. Arayan soran herkese teşekkürler, sevgiler" ifadelerini kullandı.

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