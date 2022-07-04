Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den flaş enflasyon mesajı

Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,95 artarken yıllık bazda yüzde 78,62 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı değerlendirmede enerji ve tarım ürünleri olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışların enflasyon üzerinde etkili olduğunu bildirdi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyon rakamlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati şu ifadeleri kullandı: "Finansal piyasalarda istikrarı artırmaya yönelik attığımız adımlara rağmen başta enerji ve tarım ürünleri olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışların devam etmesi, ülkemizde de Haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili olmuştur.

Nebati, enflasyonun olumsuz etkilerini asgari düzeye indirmek amacıyla birçok önlem alındığını ve alınacağını açıkladı.

Ayrıntılar gelecek...