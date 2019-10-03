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Hanife Gürdal'ın yatak odası videosu

Başını açmasının ardından sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar nedeniyle sıklıkla gündeme gelen Hanife Gürdal bu kez otel odasından paylaştığı video ile olay oldu.

Tesettürden çıkıp başını açması nedeniyle çok eleştirilen Hanife Gürdal, bikinili pozları ardı ardına Instagram hesabına yüklüyor.

Sosyal medyada yarım milyona yakın takipçisi olan Hanife, son olarak otel odasından bir video paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videoda dikkat çeken bir detay vardı. O da videoyu kimin çektiğiydi.

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