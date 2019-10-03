Hanife Gürdal'ın yatak odası videosu

Tesettürden çıkıp başını açması nedeniyle çok eleştirilen Hanife Gürdal, bikinili pozları ardı ardına Instagram hesabına yüklüyor.

Sosyal medyada yarım milyona yakın takipçisi olan Hanife, son olarak otel odasından bir video paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videoda dikkat çeken bir detay vardı. O da videoyu kimin çektiğiydi.