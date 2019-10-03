Müge Anlı'dan Nazife Demirel videosu açıklaması
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te hayatını kaybeden Tuncay Demirel'in 20 yıllık eşi Nazife Demirel'in 10 yıldır yasak aşk yaşadığı kişi tarafından öldürüldüğü iddia edildi.
23 Ağustos'ta hayatını kaybeden Tuncay Demirel'in şüpheli ölümü ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılıyor. 45 yaşındaki Tuncay Demirel'in, 20 yıllık eşinin 10 yıldır yasak aşk yaşadığı kişi tarafından öldürüldüğü iddia edildi.İddilar bununlada kalmadı Tuncay beyin eşi Nazife Demirel'in izlenmeyecek derecede uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı.
Müge Anlı'da 23 Ağustos'ta bir kaza sonucu hayatını kaybeden Tuncay Demirel'in ölümünden eşi Nazife Demirel sorumlu tutuluyor. Nazife Demirel'in kocasını 10 yıllık yasak aşkına öldürttüğü iddia edildi.