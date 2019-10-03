4. Etnospor Kültür Festivali

Dünya Etnospor Konfederasyonu’nun 4’ncüsünü düzenlediği Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen tören ile başladı. Açılışını Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’ın yaptığı festivale Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve DEK Başkan Vekili Hakan Kazancı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu katıldı.

16 ülkeden bine yakın sporcu yer aldı

Organizasyonda misafir ülke Arjantin'in de aralarında bulunduğu 16 ülkeden bine yakın sporcu yer aldı. Festivalde, Arjantin'in geleneksel spor dalı patonun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kök boru, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak. Organizasyonda 40'ı başpehlivan olmak üzere 300 güreşçi kol bağlayıp mücadele edecek. Atlar, kök boru, atlı okçuluk, pato ve cirit müsabakalarında yer almasının yanı sıra festivale gelecek çocuklar ve ebeveynlerinin profesyoneller eşliğinde binmesi için de kullanılacak. Festival, spor ve oyun müsabakalarının yanında, kültürel ve eğlenceli aktiviteleri ile de yüz binlerce çocuğa ulaşacak. Etnospor Kültür Festivali'nde 16 ülkenin geleneksel yemekleri ziyaretçilerle buluşacak. Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna, Yemen'in geleneksel yemekleri, festivale gelen ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.