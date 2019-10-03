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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

Bursa narkotik polisi, uyuşturucu madde kullanan ve satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 27 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şahısların ev, iş yeri, üst ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 700 gram metamfetamin, 70 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş bonzai, 3 tane de hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 27 şahıstan 17 tanesi uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem gördükten sonra serbest bırakılırken, E.D, M.M.D, F.Y, O.K, Ş.Z, M.B.G, A.Ö, Ü.B. ve Ü.D. isimli 10 kişi ise uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

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