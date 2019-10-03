Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 3 ölü

Alışverişte yeni bir dönem başlıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı zorunlu kıldı

Askeri araç 150 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 şehit 5 yaralı var

Şanlıurfa'da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Türk milletine şehitlere dini değerlere küfür ve hakaret eden çocuk gözaltına alındı

Belçika'da PKK'ya yakınlığı ve Türk karşıtlığı ile bilinen Zuhal Demir bakan oldu