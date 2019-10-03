GÜNCEL

Akıllanmaz kadın hapisten çıkar çıkmaz başkasını dolandırdı

Kocaeli'de internet üzerinde sahte ilan vererek konteyner satma vaadi ile vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla Haziran ayında tutuklanan şahıs, serbest kalınca yine aynı yöntemle bir başka kişiyi dolandırdı. Olayda para transferine yardımcı olan kadın ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Haziran ayında Antalya'dan bir şahıs, internet üzerinden gördüğü Kocaeli'de satılık konteyner ilanından iletişime geçtiği şahsa 3 bin TL kapora gönderdiği ve konteyneri alamayarak dolandırıldığı şikayeti üzerine polise giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine inceleme başlatan Kocaeli Asayiş Şube Yandol Büro Amirliği ekipleri, ilan üzerinden şahsın H.Ö. (26) olduğunu tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli, İzmit'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından serbest kalan H.Ö. aynı yöntemle Antalya’dan bir başka şahsı 5 bin 500 TL dolandırdı.

Hapisten çıkar çıkmaz başkasını dolandırdı

İnternette gördüğü ilan sonrası iletişime geçtiği H.Ö.’nün kendisine verdiği hesaba 5 bin 500 TL yatıran S.K., parayı yatırdıktan sonra aradığı telefonların kapandığını fark edince polise giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine inceleme başlatan Kocaeli Asayiş Şube Yandol Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsın H.Ö. olduğunu, parayı da M.G. (29)’un hesabına yönlendirerek daha sonra teslim aldığı belirlendi. Polisin takibi sonucu gözaltına alınan M.G. suçlamaları kabul etmeyerek sadece para transferine yardımcı olduğunu iddia etti.

Gözyaşları içinde adliyeye sevke edildi

Emniyette işlemleri tamamlanan M.G. gözyaşları içinde Kocaeli Adliyesine sevk edilirken polis ekipleri benzer suçlardan 25 farklı suç kaydı olan H.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Alışverişte yeni bir dönem başlıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı zorunlu kıldı
Askeri araç 150 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 şehit 5 yaralı var
Bakan Fatih Dönmez Doğu Akdeniz'deki sevindiren gelişmeyi rota vererek paylaştı
Şanlıurfa'da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Türk milletine şehitlere dini değerlere küfür ve hakaret eden çocuk gözaltına alındı
Belçika'da PKK'ya yakınlığı ve Türk karşıtlığı ile bilinen Zuhal Demir bakan oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Haluk Bilginer'in BBC dizisinde türkü söylediği görüntüler ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Büyükelçisini kabul etti
Tarık Ünlüoğlu'na Gülenay Kalkan'dan ilk sözler! Veda mesajı yürek dağladı
Deprem sırasında duygulandıran görüntü
Süper Lig'in yıldızları Etnospor'da
Bu sene Cumhuriyet'in kaçıncı yılı kutlanacak 29 Ekim ne zaman?
Sulama kanalına giren Suriyeli genç hayatını kaybetti
Burs ücretleri ne kadar 2019-2020 lisans, önlisans burs parası