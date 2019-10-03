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Uşak'ta babaannesini öldürdüğü iddia edilen lise öğrencisi yakalandı

UŞAK'ta babaannesini öldürdüğü iddia edilen ve ekiplerin yaklaşık 40 bin lira değerindeki ziynet eşyasıyla İzmir'de yakaladığı lise öğrencisi, tutuklandı.

UŞAK'ta babaannesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan lise öğrencisi tutuklandı. 

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Fadime B.'den (71) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açtıklarında yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yeri incelemesinde, kadının boynunda izler fark eden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bazı çekmecelerin karıştırıldığını da tespit edince cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı. 

Kadının yakınlarını dinleyen ekipler, lise öğrencisi torunu A.B.'nin (18) şehir dışında olduğu bilgisini aldı.

A.B.'nin İzmir'in Bornova ilçesinde bir pansiyonda kaldığını belirleyen ekipler, şüpheliyi, Fadime B.'ye ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 40 bin lira değerindeki ziynet eşyasıyla yakaladı. 

Uşak'a getirilen ve emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ettiği belirtilen A.B., işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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