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Kayseri'de genç kız babasının traktörüyle iş yerine girdi

KAYSERİ'de babasının traktörünü çalıştıran Rabia A. (20), aracın kontrolünü kaybederek optik dükkanına daldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYSERİ merkez Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Etiler Sokak Bahar apartmanı önünde meydana gelen olayda; apartmanda sakinlerinden Rabia A., kardeşi Taha A. (15) ile babasına ait park halindeki traktörü çalıştırdı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör optik dükkanına daldı.

Kazada iş yerinin camları kırılırken, ölen ya da yaralanan olmadı. İhbarla olay yerine gelen polisin yaptığı incelemede, Rabia A.'nın ehliyeti olmadığı ve plakasız traktörün muayenesi, sigortası olmadığı tespit edildi. Kaza sonrası traktör, otoparka çekildi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Bu arada kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; kardeşi Taha A. ile traktöre binen Rabia A.'nın traktörü çalıştırması ve traktörün iş yerine dalması yer alıyor. Kaza anında ise iki kardeşin traktör üzerinden atladıkları görülüyor.

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