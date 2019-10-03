60 saniyede bugün (3 Ekim 2019)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Fidan ile görüştü

Suriyeli mültecilerle ilgili dikkat çeken karar! İzin verilmeyecek

Taksim'de intihar girişimi! Film gibi izlediler

Trabzonspor Basel UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)