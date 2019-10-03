Hadi Özışık: İYİ Parti Millet İttifakı'ndan koptu

İYİ Parti'nin CHP ile girdiği Millet İttifakı'ndan ayrılacağı yönündeki iddialar giderek gündemin ana maddesi oluyor.

Mehmet Akif Ersoy'un 'Nedir Ne Değildir' programına konuk olan İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, İYİ Parti kulislerinden aldığı son bilgileri canlı yayında aktardı.

Özışık, İYİ Partili üst düzey isimlerin Genel Başkan Meral Akşener ile yeni stratejiler üzerine görüşmeler yaptığını ve ittifaktan kopmaların başladığını belirtti.

Buna göre parti içinde Cumhur İttifakı'na katılma konusu ciddi ciddi tartışılıyor.

Partideki birçok vekilin HDP-CHP yakınlaşmasından rahatsız olduğunu söyleyen Özışık, "İYİ Parti, Millet İttifakı'ndan çoktan koptu" dedi.

Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Bahçeli'yi İYİ Parti'nin ittifaka dahil olması durumunda yumuşak karşılaması için ikna etmeye çalıştığını iddia etti.