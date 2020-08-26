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Halis Karataş atına yumruk atarken görüldü cezayı kendisi kesti

Ünlü jokey Halis Karataş, İstanbul yarışlarının 7. koşusunda bindiği 'Arts Man' adlı isme koşu öncesi yumruk attı. Karataş'ın, görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

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Türkiye'nin en ünlü jokeylerinden olan Halis Karataş, bu sefer sevenlerini üzen hareketi nedeniyle gündeme geldi.

Karataş'ın İstanbul'da yapılan bugünki koşu öncesi bindiği Arts Man isimli ata vurduğu görüntüler, izleyenleri şok etti.

6 atın koştuğu yarışta Halis Karataş, bindiği Arts Man ile yarışı 4. olarak tamamladı.

Özür diledi
Halis Karataş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'da bugün bindiğim ve son dönemde birlikte güzel birinciliklere imza attığım Arts Man ile aramda yaşananlar tüm yarışseverleri ve hayvanseveleri olduğu gibi beni de çok üzdü. Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil. Bu nedenle başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum" dedi.

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