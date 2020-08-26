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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (26 Ağustos 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6183'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 262.507'ye yükseldi. Bakan Koca twitterdan yaptığı paylaşımda günlük test sayısında 100 bin sınırının da geçildiğini vurguladı.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 20 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 841 oldu
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 841 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 239 bin 797'ye yükseldi. Toplam test sayısı 6 milyon 621 bin 749, ağır hasta sayısı 841, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak'' ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE'DEKİ DÜNKÜ KORONAVİRÜS RAKAMLARI ŞÖYLEYDİ;

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