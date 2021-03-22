Hadi Özışık'tan Pervin Buldan'a fotoğraf cevabı

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, HDP'li Pervin Buldan'ın Ankara görsün diyerek yayınladığı "Diyarbakır Nevruz" fotoğrafına cevap verdi. Özışık, HDP'ye açılan kapatma davasına gönderme yaparak "Ankara o fotoğrafta HDP'nin terörle iltisakını" görüyor dedi.

Hadi Özışık, Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını cevapladı. HDP için açılan kapatma davasına değinen Özışık, Ömer Faruk Gergerlioğlu üzerinden mağduriyet yaratılamayacağını söyleyerek Pervin Buldan'ın HDP oylarıyla ilgili iddiasını değerlendirdi. Özışık, Buldan'ın HDP'nin oylarının bu mağduriyet üzerinden yükseleceği inancına kapıldığını söyleyerek şöyle konuştu:

"HDP ile ilgili kapatma davası ve Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili tartışmalar başladığı gün veya bir gün önce Pervin Buldan "Oylarımız 6 milyondu 12 milyona çıktı bugün itibariyle. Oy oranımızda yüzde 20 oldu" dedi. Kaç gün geçti o açıklamanın üzerinden? Bugün de oyları herhalde yüzde 60 olmuş. Nasıl ölçtülerse artık. Yarın seksen daha sonra da diğer partilere hiçbir şey kalmamış olacak.

"Diyarbakır'da PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulundular"

Ankara bu fotoğrafa baksın demiş. Ben fotoğrafa baktım (Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarının fotoğrafı). Apo'nun posterleriyle süslenmiş bir fotoğraf. Biz bu fotoğrafı yıllarca görüyoruz ve hala geri adım atmış değiller. Bugün o Nevruz'u hem Türk hem de Kürtler kardeşçe birlikte kutladılar. Bu bayram hepimizin bayramı. Bugün o Nevruz kutlamalarında PKK'lı teröristlere saygı duruşunda bulunuldu. Gara operasyonunda o öldürülen 59 teröriste "şehit" dediler ve saygı duruşunda bulundular. Fotoğrafa baksınlar dediklerinde ben böyle okuyorum. Ankara baktığı zaman bu fotoğrafta hala HDP'nin terörle iltisaklı bir parti olduğunu görüyor.

"Temsil etsinler diye gönderiyorlar..."

Bakın ben Karslıyım, Kürt'üm... Benim rahmetli bir dayım vardı. Leyla Zana gibi isimlere oy verdiğimiz zaman, Meclis'te Kürtçe yemin ettiği zaman dayım şu ifadeyi kullandı: Allah vermeyince vermiyor. Bu insanlara biz oy veriyoruz, bizi temsil etsinler diye ama onların yaptığına bak!

Kürt insanı Pervin Buldan'a oy verirken, "Murat Karayılan bizim dostumuz" diye haykırsın diye vermiyor. Git benim haklarımı ara diyor. Selahattin Demirtaş'a "Git Apo'nun heykelini dik" diye de vermiyor."