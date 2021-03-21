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DÜNYA

Avustralya'da milyonlarca fare kentleri esir aldı

Demirören Haber Ajansı

Yoğun yağışların meydana getirdiği sele teslim olan Avustralya'yı bu sefer fareler istila etti. Milyonlarca fare, New South Wales ile Queensland bölgelerindeki kırsal kasabalarda hayatı olumsuz etkiliyor.

Avustralya'nın New South Wales ve Queensland bölgelerindeki kırsal kasabalarda etkili olan fare istilasının yoğun yağışların getirdiği selden kaynaklandığı belirtildi.

Çiftçiler, sayıları milyonu bulan farelerin tahıl ve mahsulü yok ettiğini belirterek yetkililerden çare bulunmasını talep etti.

Diğer yandan; Tottenham, Walgett ve Gulargambone kentlerindeki hastanelerde bulunan 3 hasta, fareler tarafından ısırıldı.

Çiftçiler 'acil eylem planı' istedi

NSW Batı Bölgesi Sağlık Servisi, evlerde yaşayan farelerin bir sonucu olarak böbrek yetmezliğine ve menenjite neden olabilen nadir bir hastalık olan leptospirosis vakası bildirdiğini açıkladı.

Bölgede üretim yapan çiftçiler ise farelerin mahsulleri yok ettiğini ve hükümetten acil eylem planı istediklerini açıkladı.

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