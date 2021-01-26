Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya: Seçimlerde yüzde 10 barajı ilk kez aşağı çekilecek

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, yüzde 10'luk seçim barajının aşağı çekileceğini belirterek "Belki de tamamen ortadan kalkacak" ifadesini kullandı.

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TBMM’nin bir aylık aranın ardından tekrar çalışmaya başlayacağını hatırlatan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Sutre gerisine yığınak dönemi' başlıklı yazısında Meclis’in önündeki çalışma programı ve seçim kanununda yapılması planlanan değişiklikle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"İlk kez aşağı çekilecek"

“İttifak ilişkilerinin yeniden şekillenmesinden tutun da bundan böyle seçimlerin işleyişinin nasıl yürüyeceğine kadar birçok konu bu dönemde açıklığa kavuşacak." görüşünü dile getiren Muharrem Sarıkaya, şunları kaydetti:

Yıllardır tartışılan yüzde 10 barajı da öyle görünüyor ki bu dönemde ilk kez aşağı çekilecek; belki de ortadan tamamen kalkacak.

"Çok sayıdaki bölge sistemine geçilecek"

Belki de büyük şehirlerdeki seçim bölgelerini daha daraltan, çok sayıdaki bölge sistemine geçilecek. Yeni seçim sisteminin nasıl şekilleneceği ve barajın hangi düzeyde kalacağı ittifak içinde olmayan partiler arasında işbirliğine de yol açabilir. Çünkü düşük oy oranlarına sahip partilerin hiçbiri daraltılmış bölge sistemini istemiyor. Bu da AK Parti ile MHP’nin ya da CHP ile İYİ Parti’nin konuya yaklaşımlarını farklılaştırıyor.