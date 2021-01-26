BIST 1.541
DOLAR 7,35
EURO 8,93
ALTIN 439,28
HABER /  YEREL
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

Beylikdüzü'nde yol çöktü hafriyat kamyonu devrildi

Demirören Haber Ajansı

BEYLİKDÜZÜ'nde kanalizasyon çalışması yapılan alanda yol çöktü. Çöken yolda bulunan İSKİ'ye ait hafriyat kamyonu devrildi.

Abone ol

Olay saat 11.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi Köprülü Mehmet Paşa Sokak'ta meydana geldi. İSKİ'nin yaptığı kanalizasyon çalışma alanında yol çöktü. 34 GF 8220 plakalı hafriyat kamyonu da çöken yolda devrildi. Kamyonun şoförü, kazayı yara almadan atlattı. Olayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyon, kepçelerin yardımı ile kaldırıldı.  Çalışmalar havadan da görüntülendi.

Olayın gerçekleştiği yerdeki lokanta çalışan İshak Kaban, "Su altyapısı yapıyorlardı. O anda biz içerde çalışıyorduk, ses duyduk. Çıktığımda kamyon, devrilmişti. İçinden kişi son anda kurtuldu. Kimse yaralanmadı. Biraz maddi hasar var ama şükürler olsun kurtuldu." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı personel alımı 2021 hangi kadro dağılımı
Bilim insanlarından Kovid-19 ile ilgili evcil hayvan uyarısı
Beşiktaş, Hulk'un alternatifini Süper Lig'de buldu
Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 2021 kaç para oldu ödeme nasıl olur?
Sokratis'in yeni takımı belli oldu
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Geçiş Ücretleri 2021 kaç para oldu?
Suudi Arabistan'dan Cüneyt Çakır’a bomba transfer teklifi
ABD'yi karıştıran iddia! Trump intikam almak için harekete geçti
Suriye Tel Abyad'da canlı bomba saldırısı: Ekmek sırasındaki 3 sivil öldü
Altın yine sert manevra yaptı! Teknik uzman Şatıroğlu tarih verdi altında sıkışma bitiyor
Yorumlar