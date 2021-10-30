Gülşen konserinde seyirciden 'Şinanay' şarkısıyla Galatasaray'a küfür!

Gülşen'in son konserinde 'Şinanay' şarkısında eşlik etmeleri için mikrofon uzatılan seyirciler, Galatasaray'a küfretmeye başlayınca, Gülşen adeta şoke oldu, eliyle yüzünü kapattı.

Ünlü popçu Gülşen, önceki akşam düzenlenen konserinde zor anlar yaşadı. 'Şinanay' şarkısını söylediği sırada dinleyicilerin, Galatasaray'a küfretmeye başlamasıyla Gülşen ne yapacağını şaşırdı.

Ünlü popçu, durum karşısında gözlerini kapatarak sahneden uzaklaştı.

O anlar Galarasaray taraftarının tepkisine neden oldu.

Gülşen ise konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında geçtiğimiz hafta oynanan derbinin Siyah beyazlı ekibin sahadan 2-1 galip ayrılmasının ardından stadyumda Şinanay şarkısı çalmıştı.

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı da, karekodlu bir gönderme yaparak aynı şarkıya bağlantı vermişti.