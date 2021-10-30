Serpil Benay'dan İbrahim Tatlıses iddiası: Cinsel istismara uğradım!

Şarkıcı Serpil Benay'dan çok konuşulacak iddia... Bir dönemin ünlü şarkıcılarından Serpil Benay, yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradığın"ı iddia etti. Benay, Tatlıses'in çok kişiye tacizde bulunduğunu ileri sürerek, katıldığı programın sunucusuna "İbrahim Tatlıses'in mağdurlarını çağırırsan burada 5 sene her gün program yaparsın" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Uçankuş Tv'de yayınlanan Cumartesi Magazin'in bugünkü konuğu 80 ve 90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Serpil Benay oldu. Canlı yayında samimi itiraflarda bulunan Benay, İbrahim Tatlıses hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu. Serpil Benay, yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradığını iddia etti.

"Bu olay benim bitişim oldu"

Uçankuş TV'de yayınlanan magazin programına konuk olan şarkıcı Serpil Benay, İbrahim Tatlıses'in kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasını ortaya atarak, "Bu olay benim bitişim oldu" dedi.