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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Yardımcısı Burhan İşliyen: Gelin damat fotoğrafı teşhircilik

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Yardımcısı Burhan İşliyen, “Gelin ve damadın ağaç altında uzanıp, parklarda fotoğraf çektirmesi tesettüre uygun değilse, teşhirciliktir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Başkan Yardımcılığı yapan Burhan İşliyen, düğün fotoğrafı çektiren çiftleri eleştirdi.


Sözcü'nün haberine göre, Burhan İşliyen, sosyal medya hesabından, "Parklarda, bahçelerde elinde fotoğraf makinesi olan bir kişi, gelinlik giymiş bir hanım kız, yanında damat. Ağacın altında uzanıp resim çektiriyor. Gencecik kızımızı, hele bir de tesettüre uygun değilse, teşhir etmek. Bu eziyetin sebebi nedir Allah aşkına? Nereden çıktı bu adet. Niye birbirimize eziyet ediyoruz ki?” paylaşımında bulundu.
İşliyen, sosyal medya hesabından bu fotoğraflara eşlik eden aileler için şunları da yazdı:

"Bazen sosyal medyada biri paylaşıyor: ‘Kızımın mutlu gününe birlikte katıldık' falan, bakıyorsun; çocuğu Allah'ın emrettiği tesettürden uzak. Hem o günahı işlemiş; hem de bunu teşhir etmek, yaymak suretiyle şahitlerini çoğaltıyor, günahına şahitlik edenleri çoğaltıyor. Başka bir günaha aracılık ediyor. Bu nasıl bir hal, bu nasıl bir anlayış. Bütün işlerimizin ölçülere uygun olmak zorunluluğu olduğu gibi düğünlerimizin düğün hazırlıklarımızın, törenlerimizin de dini ölçülere imanımızın bizden beklediği ölçülere uygun olması gerekir.”

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