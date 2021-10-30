ATV Müge Anlı'da günlerdir aranan Bilsen Pirpor'un öldüğü ortaya çıktı! Yürek burkan detay

ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce işlenen ve aranan Bilsen Pirpor'un öldüğü ortaya çıktı! Talihsiz kadınla ilgili ortaya çıkan başka bir detay da yürek burktu...

KIRKLARELİ Lüleburgaz Deresi'nde 7 Eylül'de bulunan kimliği belirsiz cenazenin, 21 Ağustos'tan bu yana Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Bilsen Pirpor'a ait olduğu ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'na giderek cenazeyi fotoğraflarından teşhis eden ağabey Şuayip Vatansever, kardeşinin cinayete kurban gittiğini, tek şüphelinin ise Pirpor'un yalan makinesi sevgilisi Yüksel Yıldırım olduğunu ileri sürdü. Talihsiz kadının, kimsesizler mezarlığına gömüldüğü öğrenildi.

Müge Anlı, iki gün önce mercek altına aldığı kayıp Bilsen Pirpor dosyasında, acı gelişmeyi aktardı. Müge Anlı, araştırmaları sonucu dünkü yayınında bahsettiği Kırklareli Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Eylül'de Lüleburgaz Deresinde bulunan kimliği belirsiz cenazenin, 21 Ağustos'ta kaybolan Bilsen Pirpor olduğunu açıkladı. Dünkü yayının ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na giden ağabey Şuayip Vatansever, kaybolduktan 18 gün sonra cenazesi bulunan kardeşini fotoğraflarından teşhis etti. Kimlik tespiti yapılamadığı için talihsiz kadının kimsesizler mezarlığına gömüldüğü öğrenildi.