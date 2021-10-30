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Kenan Doğulu konserinde Beren Saat dansı düşman çatlattı! Sahneye fırladı!

Kenan Doğulu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Sarıyer'de verdiği konserde oyuncu eşi Beren saat sahneye fırlayıp dans etti. Çiftin aşk dolu dansı adeta düşman çatlattı.

Oyuncu Beren Saat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Sarıyer'de konser veren eşi Kenan Doğulu'nun sahnesine çıkarak dans etti. Sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen ikilinin sahnedeki eğlenceli anları da sosyal medyada gündem old

Dün akşam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolasıyla Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikler düzenlendi. Başarılı şarkıcı Kenan Doğulu da dün akşam Sarıyer Belediyesi'nin düzenlendiği etkinlikte sahne aldı.

10'uncu Yıl Marşı'nı 40 kişilik özel koro eşliğinde seslendirdi

Kurulan platformda Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluş süreci, ışık, ses ve dans gösterileriyle canlandırıldı. Cumhuriyet Bayramı'na özel repertuvarı, dansçıları, özel ışık ve görsel şovuyla sahne alan Kenan Doğulu, konserde 10'uncu Yıl Marşı'nı 40 kişilik özel koro eşliğinde seslendirdi.

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