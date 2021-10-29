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Batman'da duyan akın etti izdiham yaşandı! Vatandaşlar bayıldı: MasterChef krizi

İhlas Haber Ajansı

BATMAN’da dördüncüsü düzenlenen kitap fuarı 2’nci gününde devam ederken, kente gelen MasterChef ekibinin düzenlediği söyleşi programı izdihama neden oldu. Pandemi kurallarının unutulduğu izdihamda oluşan görüntüler pes dedirtti.

27 Ekim’de Batman’da açılan 4. Kitap Fuarının açılışı Batman Valisi Hulusi Şahin tarafından yapılmıştı. Açılışın ardından binlerce kitap ve yazar kitapseverlerle buluşmuştu. Fuar kapsamında Batman’da söyleşi düzenleyen MasterChef ekibinden Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu platforma çıkmasına dakikalar kala vatandaşların yoğun bir ilgisi ile karşılaştı. 4. kitap fuar alanında söyleşi öncesi yaşanan izdiham nedeniyle program saatinden geç başladı.

Batman’da düzenlenen 4. Batman Kitap Fuarında söyleşi için platformda yaşanan izdiham ilginç görüntülere neden oldu. Yaşanan izdihamda sosyal mesafe ve maske kuralları ihlal edildi. Sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde yapılan anonslar izdihamı engellemeye yetmedi. Yaşanan izdihamda kimi vatandaş bayılırken, kimi ebeveynlerde çocuklarını kaybetti. Yaşanan üzücü olaylardan dolayı program kısa sürede bitirildi.

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