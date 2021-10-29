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Liseli iki kızın kavgası görüntülendi yere yatırıp yumrukladı elinden zor aldılar

İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki kız arkadaş, önce sosyal medyadan birbirlerine hakaret edince tartışma parkta kavgaya dönüştü. Biri diğerini yere yatırıp yumrukladı, arkadaşları güçlükle ayırdı.

Serik'te bir lisede okuyan iki kız arkadaş anlaşmazlığa düştükleri konu yüzünden birbirlerine sosyal medya üzerinden meydan okudu. Bunun üzerine parkta bir araya gelerek saç başa kavgaya tutuştular.

Kavgayı gören arkadaşları ise öfkeli iki kızı güçlükle ayırırken, o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

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